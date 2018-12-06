Власти Карелии видят интерес финского бизнеса к будущей особой экономической зоне в Вяртсиля

Финский бизнес проявил большой интерес к планам правительства Карелии создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в районе поселка Вяртсиля вблизи российско-финляндской границы, утверждает глава Минэкономразвития Карелии Павел Буренков.

Создание таких зон предусмотрены федеральным законодательством и предполагает множество преференций бизнесу, который будет размещать производства на этих территориях, в том числе, в Вяртсиля.

"Интерес со стороны финских компаний у нас на сегодняшний день могу проиллюстрировать только тем, что они сами буквально месяц назад приглашали нас на совещание. Приглашался финский бизнес. Выслушали нашу всю идеологию по созданию площадки, что там будет, как там будет. Участников финской стороны было больше 30 компаний. Я считаю, что это серьезная заявка на победу", - сообщил Буренков на брифинге в правительстве.

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