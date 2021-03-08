Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Девушки в форме: Росгвардия в Карелии показала служебные будни своей прекрасной половины (ФОТО) 3
08.03.2021 14:20
Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии 10
08.03.2021 16:33
Группа Little Big выпустила новый клип с Пухляшом (ВИДЕО)
08.03.2021 19:40
Герои мультфильма заговорят на карельском языке
08.03.2021 15:54
Владельцы ларьков в Петрозаводске терпят убытки из-за ремонта улиц и просят помощи у властей 1
08.03.2021 15:33
Заболеваемость ОРВИ в Карелии резко выросла и превысила эпидемический порог 1
08.03.2021 14:43
Петрозаводские спортсмены завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России по зимнему триатлону
08.03.2021 14:57

Власти Карелии выделили новгородцам почти 90 млн рублей

Новости. Экономика
13:28, 09 Марта 2021
фото: © rotko10.ru
Загрузка...

"Мусорный" рынок в Карелии захватывают новгородцы.

Как пишет "МК в Карелии", весной прошлого года карельское правительство выделило региональному "мусорному" оператору государственную субсидию. Она составила более 89 миллионов рублей, республиканских и федеральных. Деньги ушли обычной частной конторе. Напомним, что региональный оператор в сфере переработки отходов в Карелии – компания "Автоспецтранс". Общество с ограниченной ответственностью, получившее эту функцию при более чем сомнительных обстоятельствах.

Секрета из этого не делали. Тем более, что учредителем компании является Корпорация развития Карелии. То есть за плечами ООО вроде как стояло государство (на самом деле это не так). Карельское правительство и ранее подпитывало регионального оператора деньгами – правда, не так прямо, схема была хитрее. Но на этот раз все пошло куда-то не туда, а конкретно – в Великий Новгород.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии" "Куда "уехали" петрозаводские мусоровозы, купленные за казенный счет".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2021-03-09 13:49:10
Теперь понятно, почему людей занимающихся мусором называют КОРОЛЯМИ.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех

Чтиво

Сегодня 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
Сегодня 12:25
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»