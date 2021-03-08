Власти Карелии выделили новгородцам почти 90 млн рублей

"Мусорный" рынок в Карелии захватывают новгородцы.

Как пишет "МК в Карелии", весной прошлого года карельское правительство выделило региональному "мусорному" оператору государственную субсидию. Она составила более 89 миллионов рублей, республиканских и федеральных. Деньги ушли обычной частной конторе. Напомним, что региональный оператор в сфере переработки отходов в Карелии – компания "Автоспецтранс". Общество с ограниченной ответственностью, получившее эту функцию при более чем сомнительных обстоятельствах.

Секрета из этого не делали. Тем более, что учредителем компании является Корпорация развития Карелии. То есть за плечами ООО вроде как стояло государство (на самом деле это не так). Карельское правительство и ранее подпитывало регионального оператора деньгами – правда, не так прямо, схема была хитрее. Но на этот раз все пошло куда-то не туда, а конкретно – в Великий Новгород.

Подробнее читайте в материале "МК в Карелии" "Куда "уехали" петрозаводские мусоровозы, купленные за казенный счет".