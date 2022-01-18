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Власти Карелии выделили спортшколам 90 млн рублей

Новости. Общество
11:31, 19 Января 2022
фото: Роман Голубев/ВК

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Спортивные школы получат субсидию из бюджета республики в размере 90 млн рублей.

В 2022 году 14 учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в Карелии, смогут рассчитывать на республиканскую субсидию. Между спортшколами будет распределено 90 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и спорта Роман Голубев на своей странице в соцсети.

«Эти средства руководители учреждений смогут направить на выплаты стимулирующих надбавок тренерам и старшим тренерам; закупку спортивного инвентаря и оборудования; приобретение спортивной экипировки; участие в тренировочных мероприятиях и официальных соревнованиях спортсменов и тренеров, а также сопровождающих спортсменов-инвалидов», — уточнил министр.

По словам Голубева, размер субсидии для спортшкол за последние годы вырос в три раза.

Ранее сообщалось, спортивная школа № 4 в столице Карелии приобрела необходимую для юных спортсменов экипировку.

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