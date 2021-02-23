Власти Карелии выплатят по 2 миллиона рублей врачам, которые отправятся на работу в сельскую местность

Средства на единовременные выплаты выделят из республиканского бюджета.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам, которые отправятся на работу в государственные учреждения здравоохранения в сельской местности и малых городах республики. Средства на эти цели республиканские власти выделят из регионального бюджета.

Самую большую сумму выплаты – 2 миллиона рублей – получат врачи, которые переедут в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа. При этом сумма единовременной выплаты фельдшерам, акушеркам и медсестрам составит миллион рублей. Однако медицинские работники, которые отправятся в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в городах с населением до 50 тысяч человек, получат компенсацию вдвое меньше их коллег, выбравших сельскую местность.