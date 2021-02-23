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Власти Карелии выплатят по 2 миллиона рублей врачам, которые отправятся на работу в сельскую местность

Новости. Общество
10:54, 24 Февраля 2021
фото: © mustoi.ru
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Средства на единовременные выплаты выделят из республиканского бюджета.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам, которые отправятся на работу в государственные учреждения здравоохранения в сельской местности и малых городах республики. Средства на эти цели республиканские власти выделят из регионального бюджета.

Самую большую сумму выплаты – 2 миллиона рублей – получат врачи, которые переедут в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа. При этом сумма единовременной выплаты фельдшерам, акушеркам и медсестрам составит миллион рублей. Однако медицинские работники, которые отправятся в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в городах с населением до 50 тысяч человек, получат компенсацию вдвое меньше их коллег, выбравших сельскую местность.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-24 13:17:07
Сельские врачи становятся всё дороже и дороже. А где же те врачи которых оптимизировали?
кир
2021-02-24 12:25:16
Давидка в городе груши прибором обивает. Дочка бывшего врача-нарколога и её подруга умершего богатея сразу попали в республиканскую больницу без опыта работы.
David.
2021-02-24 12:45:26
кирка, не ешь желтый снег! :)
David.
2021-02-24 11:21:51
ща кирку бомбанет :)
Олег Кулатов
2021-02-24 11:06:51
А жить где? Жилья то нет в посёлках.
однозначно
2021-02-24 11:37:36
Олег Кулатов, как же нет жилья, ежели селяне жалуются, что им даже дорогу в поселке чистят
врунофф
2021-02-24 11:00:13
Угу. Одна уже пришла с табором в Коткозеро, получила 500 тыщ и с табором ушла .
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