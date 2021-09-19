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Власти Карелии взяли под защиту от застройки место политической демонстрации

Новости. Общество
11:00, 21 Сентября 2021
фото: Картина «9 января 1905 года на Васильевском острове»/ художник Владимир Маковский

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Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия установило границы территории в Пудоже, где в 1905 году проходила политическая демонстрация.

В приказе Управления указано название этой достопримечательности: «Памятное место, где 25 января 1905 года ссыльные большевики во главе с С. П. Шепелевым провели политическую демонстрацию в память жертв 9 января в Петербурге».

Это место площадью 38,6 тыс. кв. метров в центре города. признано объектом культурного наследия.

Управление установило его границы, чтобы защитить от «земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, нарушающих целостность достопримечательного места, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения», сказано в документе.

 

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