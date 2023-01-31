Власти Карелии заберут лес у предприятия, пострадавшего после введения западных санкций

Компания по производству топливных пеллет «Сетлес», пострадавшая от закрытия западных рынков сбыта и сократившая выпуск продукции, лишится участков для заготовки леса.

Найти замену арендатору этих лесных участков поручил глава Карелии Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании, посвященном социально-экономическому развитию Питкярантского района, где расположено предприятие.

Такое распоряжение губернатор дал после того, как выслушал доклады министров экономического развития и природных ресурсов.

По словам главы Минэкономразвития Олега Ермолаева, в 2022 году «Сетлес» из-за санкций лишился своих покупателей в Европе и не смог найти новых в Азии. В результате производство упало в 1,5 раза.

Министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович заявил, что дальнейшие перспективы предприятия «не просматриваются».

В ответ на это глава Карелии распорядился «забрать лес» у этого предприятия и передать его компании «РК-Гранд», которая владеет целлюлозным заводом в Питкяранте.

«Если лес не используется, зачем его в аренду сдавать? Это наше народное богатство и мы должны получать от него ресурсы для развития, эффективно его использовать», - сказал Парфенчиков.

Глава Минприроды подтвердил, что ведомство будет инициировать процедуру передачи лесных участков.

Ранее власти Карелии обещали помочь производителям топливных гранул со сбытом продукции. Премьер-министра правительства республики Александра Чепик на встрече с представителями предприятий предлагал использовать пеллеты в топливно-энергетическом комплексе, в том числе, как топлива для котельных в Карелии.

ООО «Сетлес» принадлежало финской компании Stora Enso. В марте 2022 года она объявила, что останавливает производство в России, но карельский завод продолжал работать.

В 2019–2020 годах там провели модернизацию, что позволило увеличить производственные мощности. Власти Карелии ожидали, что ООО «Сетлес» в 2022 году завершит реализацию проекта по организации лесозаготовок и переработке леса. Под реализацию проекта выделены в долго­срочную аренду лесные участки в Питкярантском районе.