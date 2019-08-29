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Новости. Экономика
15:13, 29 Августа 2019
фото: pixabay.com / blickpixel

Власти Карелии запустят центр обработки данных за 16,4 млн рублей

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На сайте госзакупок появилось информация об аукционе на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования инфраструктуры электронного правительства республики Карелия.

Заявка размещена Центром организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики.

Максимальная цена контракта - 16 млн 478 тыс. рублей. Источником финансирования указаны средства бюджетных учреждений.

В техническом задании указано, что целью закупки является "создание компонентов инфраструктуры ЦОД ( ред. - Центр обработки данных) органов исполнительной власти Республики Карелия". В качестве объекта автоматизации указан Центр обработки данных, расположенный в здании по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11.

В рамках закупки предполагается поставка оборудования, в частности, в документации указаны: дисковая система, сервер, SAN коммутатор. Исполнитель будет обязан произвести монтаж техники и выполнить пусконаладочные работы.

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-08-29 16:32:29
Данные должны обрабатываться мозгами. Прослеживается тенденция к сугубо поверхностному изучению того или иного вопроса, молодые тупые люди перестали погружаться в изучение деталей, у них почти нет внимательности и усидчивости, ведь гораздо проще вбить «пару слов» в поисковике и получить желаемый ответ.

User
2019-08-29 16:23:03
ЦОД за 16 млн. руб. будет работать точно так же, как web-сервис записи в школу. :)
zanoza
2019-08-29 15:21:54
Центр обработки данных создадут, останется только бункер построить и перейти на военное положение :)
Сеня
2019-08-29 15:49:50
Хе Хе " Приставы с бурятами и якутом" решили всё развалить , народ извести , а самим в центре-бункере отсидеться , чтобы потом в Рай рвануть ))) Но , не выйдет это у них , ибо , строить ничего не умеют , развалиться их замысел на стадии разработки проектов , как обычно )))
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