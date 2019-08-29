Власти Карелии запустят центр обработки данных за 16,4 млн рублей

На сайте госзакупок появилось информация об аукционе на поставку и ввод в эксплуатацию оборудования инфраструктуры электронного правительства республики Карелия.

Заявка размещена Центром организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики.

Максимальная цена контракта - 16 млн 478 тыс. рублей. Источником финансирования указаны средства бюджетных учреждений.

В техническом задании указано, что целью закупки является "создание компонентов инфраструктуры ЦОД ( ред. - Центр обработки данных) органов исполнительной власти Республики Карелия". В качестве объекта автоматизации указан Центр обработки данных, расположенный в здании по адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11.

В рамках закупки предполагается поставка оборудования, в частности, в документации указаны: дисковая система, сервер, SAN коммутатор. Исполнитель будет обязан произвести монтаж техники и выполнить пусконаладочные работы.