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Власти Карелии ждут федеральной поддержки в праздновании 800-летия крещения карелов

Новости. Общество
12:23, 21 Сентября 2021
фото: © Национальный архив РК / Информационный портал Петрозаводской и Карельской епархии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку инициативы республики в праздновании на федеральном уровне 800-летия крещения карелов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 800-летия крещения карелов. Он поручил начать подготовку к празднику в 2027 году.

«Благодарю президента за поддержку нашей инициативы и внимательное отношение к вопросам культуры и сохранения духовного наследия коренных народов России, — пишет глава региона на своей странице в соцсети. — Эту знаменательную не только для Карелии, но и для всей страны дату мы будем отмечать в 2027 году. Точкой отсчета для юбилея является запись в Лаврентьевской летописи Владимиро-Суздальской земли о том, что именно в 1227 году переяславль-залесский князь Ярослав Всеволодович „крестил множество Корел“. Эти далекие события стали основой духовного развития карельского народа, сделали его частью Российского государства».

По словам Артура Парфенчикова, основные торжества пройдут на территории Карелии. Подписанный президентом указ подразумевает получение федеральной поддержки на реставрацию объектов культурного наследия, создание духовно-просветительских центров, реализацию издательских проектов, отметил руководитель республики.

«И сейчас наша задача совместно с правительством России подготовить конкретные предложения, которые войдут в итоговый план юбилейных мероприятий», — подытожил Парфенчиков.

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Комментарии

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paramparam
2021-09-21 12:54:42
В конце 19 - начале 20 века тёмных карелов, особенно северных начали привлекать в православие, а то что-то никак не записывались, да и лютеране богомерзкие в лютеранство смущать стали. А тут целый праздник про 800 лет. Ну ну.
однозначно
2021-09-21 12:36:24
Всё. Пропал театр...
Гость
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