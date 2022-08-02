Власти Костомукши подтвердили восстановление элекроснабжения города

Администрация Костомукши официально подтвердила возобновление электроснабжения города, отключенного в субботу из-за аварии.

«В настоящий момент электроснабжение на территории Костомукшского городского округа восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении администрации.

Ранее местные жители рассказали, что свет вернулся в дома в субботу около 10 часов вечера.

В мэрии Костомукши объясняли отключение города от света аварией на Кемской ГЭС, произошедшей около 6 часов вечера.