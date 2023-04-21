Власти Лоухского района Карелии сообщили о гибели земляка на СВО

В начале июля на спецоперации погиб уроженец поселка Энгозеро Роман Лапин.

По сообщению официального паблика властей Лоухского района, 03 июля во время специальной военной операции погиб житель поселка Энгозеро Роман Лапин.



«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким. Наши герои навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.



