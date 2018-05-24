Власти надеются на строительство новых причалов для круизных судов в Карелии

Власти Карелии, Ленинградской и Новгородской областей заключили соглашение о сотрудничестве с целью привлечения инвестиций в строительство новых и обустройство действующих причалов для круизных судов.

Подписание соглашения состоялось сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, с прошлого года началась реализация "амбициозного проекта" водного туризма, который должен связать основные исторические памятники Ленобласти и соседних регионов, передают "Вести Карелии".

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