Власти намерены построить ФАПы в девяти населенных пунктах Карелии

Карельские власти сообщили, в каких районах они намерены намерены построить новые фельдшерско-акушерские пункты.

Об этом сообщает управление пресс-службы главы республики.

Новые медицинские пункты появятся еще в девяти населенных пунктах. Это ФАПы в д.Рыпушкалицы Олонецкого района, поселках Харлу и Ряймеля Питкярантского района, поселках Рускеала и Кааламо Сортавальского района, п.Пай Прионежского района, в поселках Пийтсиеки и Райконкоски Суоярвского района.

Также запланировано строительство врачебной амбулатории в селе Шелтозеро Прионежского района. Участки под возведение объектов уже оформлены, сообщают в правительстве.

По информации карельского правительства, в 2020 году для лечебных учреждений были приобретены девять передвижных комплексов - пять мобильных ФАПов, две стоматологии и два флюорографических кабинета. Новые фельдшерско-акушерские пункты были построены в п.Новая Габсельга Медвежьегорского района, п.Золотец Беломорского района, д.Ууксу Питкярантского района, д.Куганаволок Пудожского района и п.Тоунан Лахденпохского района.

Ранее стало известно, сколько больниц, поликлиник и ФАПов было закрыто в Карелии за пять лет.