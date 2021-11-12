Власти назвали новый срок готовности детсада по ФЦП, строительство которого было сорвано

Детский сад в поселке Ляскеля Питкярантского района теперь планируется достроить к осени следующего года, на объект приходит новый подрядчик.

Строительством детского сада в поселке Ляскеля займется новый подрядчик. Об этом сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов в соцсети.

«Победителем конкурса на достройку здания Детского сада в п. Ляскеля стала компания КСМ», — сказал Виктор Россыпнов. Министр также назвал новые сроки возведения объекта, которые сдвинулись на следующую осень.

«Работы начнутся в январе и будут завершены в октябре будущего года», — сообщил Россыпнов.

Напомним, строительство детского сада в Ляскеля было сорвано. Объект начали строить в 2018 году, но весной 2019 подрядчик прекратил работы. Контракт с ним расторгли. Затем был откорректирован проект, после чего состоялся новый аукцион по выбору подрядчика. Контракт заключили в декабре 2020 года. В апреле власти заявляли, что принимают меры для того, чтобы успеть возвести объект в этом году, однако этого не произошло.

Сообщалось, что подрядчиком выступала компания СК «Гарант». Объект строители должны были сдать до декабря этого года.

В сентябре глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился подать в суд на застройщика, сорвавшего строительство садика.