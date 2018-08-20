Власти не смогли расторгнуть контракт с фирмой за срыв программы переселения в Карелии

Компания "Дальпитерстрой" успешно оспорила в суде требование Управления капитального строительства Карелия о расторжении в одностороннем порядке государственного контракта.

республики о расторжении в одностороннем порядке госконтракта со строительной компанией "Дальпитерстрой" на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья на территории Калевальского, Кемского и Лоухского районов, сообщают "Вести Карелии".

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