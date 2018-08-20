12:48, 20 Августа 2018
Власти не смогли расторгнуть контракт с фирмой за срыв программы переселения в Карелии
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Компания "Дальпитерстрой" успешно оспорила в суде требование Управления капитального строительства Карелия о расторжении в одностороннем порядке государственного контракта.
республики о расторжении в одностороннем порядке госконтракта со строительной компанией "Дальпитерстрой" на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья на территории Калевальского, Кемского и Лоухского районов, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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