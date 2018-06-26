Власти объяснили, почему отложили дальнейшую реконструкцию Гоголевского моста

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Минтранс Карелии объяснил причину корректировок в ФЦП развития Карелии, согласно которым строительство второй очереди Гоголевского моста отложено на неизвестный срок.
По данным Минтранса, члены Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия пришли к решению финансировать за счет средств ФЦП строительство аэропорта "Бесовец", поскольку указанные работы не стал выполнять инвестор. В этой связи проект по строительству второй очереди Гоголевского моста был отложен, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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