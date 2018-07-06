Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
15:53, 06 Июля 2018
фото: К.Иосипенко/theatreofnations.ru

Власти объяснили ситуацию с отсутствием билетов на "хорошие" места на спектакль с Мироновым и Хаматовой

По теме

Памяти мастера: в музее "Кижи" открывается новая выставка
06.07.18 14:53
В петрозаводском парке завтра будут читать стихи
05.07.18 12:55
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют на сцене карельского театра
04.07.18 11:54
Все новости
Загрузка...

В Минкультуры Карелии объяснили ситуацию с отсутствием в онлайн-продаже билетов на внушительную часть мест в партере на спектакль "Рассказы Шукшина", который труппа московского Театра Наций сыграет в Петрозаводске этой осенью

Ранее стало известно, что в Петрозаводске в сентябре пройдет фестиваль "Золотая маска". В рамках фестиваля 25 и 26 сентября на сцене Музтеатра Карелии звезды Театра Наций Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и другие артисты представят спектакль "Рассказы Шукшина".

Информация о старте продажи билетов появилась в паблике Музыкального театра в среду, позднее об этом сообщили в региональном министерстве культуры. При этом читатели "Столицы на Онего" обратили внимание на странный факт: уже в первой половине дня 4 июля через сайт Музтеатра практически невозможно было купить билет в партер (ни на 25, ни 26 сентября), оставалось всего несколько свободных мест.

"Интересно, когда стартовали продажи, ежели партера уже практически нет?" – поинтересовалась в комментариях в паблике "Столицы на Онего" в "ВКонтакте" интернет-пользователь Екатерина Валивач.

Мы обратились в Минкультуры Карелии с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Продажа билетов на спектакли фестиваля "Золотая маска" открылась с утра 4 июля через следующие каналы: касса театра, уполномоченные по продаже билетов театра, интернет-продажи, - говорится в ответе министерства культуры Карелии на запрос "Столицы на Онего". - Зал театра рассчитан на 600 мест, спектакли проходят 25 и 26 сентября. На утро 5 июля было продано 280 билетов (спектакль 25 сентября) и 279 билетов (26 сентября) уполномоченными театра (традиционно большинство билетов на все спектакли театра продают именно уполномоченные распространители), 110 и 103 билета продано через интернет, 30 и 48 билетов продано кассой театра. На утро 5 июля в открытой продаже остаются 102 и 110 билетов на спектакль. По 10 мест в зрительном зале сняты для размещения дополнительной аппаратуры, обслуживающей спектакль. По 30 мест – это бронь Театра Наций, "Золотой маски" и предприятий-меценатов проекта, благодаря которым стало возможным проведение гастролей.  Остальные билеты забронированы зрителями в кассе и будут выкуплены до 6 июля (последний день работы кассы театра перед каникулами). После 6 июля вся невыкупленная бронь поступит в продажу и будет доступна на сайте".

В ведомстве также отметили, что граждане были проинформированы о начале продажи билетов "через СМИ и группу театра "Вконтакте", а также через почтовую рассылку по клиентской базе театра одновременно с началом продаж".

"Исключение составили члены Клуба друзей – традиционно мы извещаем их заранее об интересных событиях. За два дня до открытия продаж 300 человек членов Клуба друзей театра получили информационное письмо и возможность приоритетного бронирования через кассу театра. Ею воспользовались 30 человек", - сообщили в Минкультуры. 

В министерстве подчеркнули, что "при продаже билетов на этот спектакль не были нарушены принципы открытости".

"К сожалению или к счастью – Петрозаводск очень театральный город, и всегда зрители города проявляют высокую активность при покупке билетов на интересные культурные события. В самом начале продажи билетов высокая покупательская активность зрителей обрушила сайт театра, и в данном случае мы тоже работаем в условиях повышенного зрительского спроса", - заключили в Минкультуры.

По теме

Памяти мастера: в музее "Кижи" открывается новая выставка
06.07.18 14:53
В петрозаводском парке завтра будут читать стихи
05.07.18 12:55
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют на сцене карельского театра
04.07.18 11:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
02.07.2018, 14:33
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется тепло

Аналитика

Сегодня 14:44
Капитал
Огромная пропасть 1
На форуме "Диалог бизнеса и власти" о реальных проблемах поговорили вскользь.
"Этот закон антинародный и безнравственный" 1
Сегодня 13:47
Симонов денег не даст
Сегодня 12:58
Ничего не боится 7
02.07.2018 11:29
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»