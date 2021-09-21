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Власти объяснили снижение числа ДТП на дорогах местного значения в Карелии

Новости. Общество
11:57, 27 Сентября 2021
фото: © Минтранс Республики Карелия

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Установка новых дорожных знаков, обустройство тротуаров и освещения, увеличение числа приборов для фотовидеофиксации позволило в 2021 году снизить количество ДТП на дорогах регионального и местного значения в Карелии.

Об этом говорится в материалах к координационному совещанию по обеспечению правопорядка в республике.

«Комплексная работа позволила снизить аварийность на дорогах регионального и местного значения. По итогам восьми месяцев 2021 года количество дорожно-транспортных происшествий на региональных автодорогах в сравнении с прошлым годом сократилось на 16%, пострадавших в них людей − на 28%», — говорится в сообщении.

По мнению правительства, на снижение числа ДТП повлияло, в том числе, нанесение дорожной разметки на протяжении более 920 км региональных автодорог, вырубка мешающих обзору деревьев и кустов, установка 20 передвижных комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений, обустройство линий освещения в поселке Лоухи и в деревне Устье Тулоксы.

Кроме того, дополнительными дорожными знаками, тротуарами и искусственными неровностями планируется обустроить 14 пешеходных переходов в разных районах республики, сделать 29 новых пешеходных переходов.

На автодорогах регионального значения ведутся работы по установке сигнальных столбиков и информационных аншлагов «Опасный участок».

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