Власти объяснили "внезапное" увольнение Анисимовой, вместо которой "Премьером" теперь руководит Редькин

Интернет-журнал "Лицей" опубликовал ответ Минкультуры Карелии на свой запрос о "внезапном" увольнении Екатерины Анисимовой с должности директора Центра культуры "Премьер" в Петрозаводске.

Ранее стало известно, что приказом Минкультуры Карелии с 16 апреля новым руководителем Центра культуры "Премьер" назначен Андрей Редькин. На этом месте он сменил Екатерину Анисимову, об увольнении которой стало известно на прошлой неделе. По информации интернет-журнала "Лицей", Анисимова была уволена "11 апреля в 17 часов прямо в министерстве культуры РК", что оказалось полной неожиданностью для сотрудников учреждения.

Между тем в Минкультуры утверждают, что никакой "внезапности" в увольнении Екатерины Анисимовой не было.

"Увольнение Екатерины Ефимовны обсуждалось с ней заранее, в связи с чем "внезапности" прекращения трудового договора для Анисимовой Е.Е. не имелось", - говорится в ответе, подписанном замминистра культуры Варварой Лебедевой, на запрос "Лицея".

На вопрос издания: "почему никто из министерства на утро 12 апреля ни о чем не сообщил коллективу?" – Минкультуры ответило следующим образом:

"12 апреля 2018 года министр культуры Республики Карелия А.Н. Лесонен участвовал в заседании правительства Республики Карелия, после завершения которого планировалось посещение автономного учреждения Республики Карелия "Центр культуры "Премьер". В связи с тем, что заседание Правительства Республики Карелия продлилось дольше запланированного времени, была организована встреча работников коллектива с первым заместителем министра культуры Республики Карелия А.А. Томчик".