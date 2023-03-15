Власти округа Карелии в суде пытаются отобрать водопровод у частного собственника

Прокуратура Суоярвского округа Карелии подала в суд с целью вернуть водопроводные коммуникации в муниципальную собственность.

В Суоярвском районном суде рассматривается иск прокуратуры о расторжении договора купли-продажи части системы водоснабжения и передачи ее в муниципальную собственность.



Иск надзорный орган подал после обращения к нему администрации Суоярвского муниципального округа. Чиновники подсчитали количество аварий на водопроводе, начиная с 2012 года, и выяснили, что жители города Суоярви оставались без воды около тысячи раз.



«На территории города Суоярви продолжительное время не поддается решению проблема водоснабжения. Происходят частые аварии на водозаборных сооружениях и сетях водоснабжения», - говорится в сообщении администрации.



Только в 2022 году произошло более 30 крупных коммунальных аварий. При этом большинство из них случилось на сетях центрального водоснабжения и водозаборных сооружениях, принадлежащих частному собственнику В. А. Баранову. Ремонтными работами и качественным содержанием коммуникаций владелец не занимается, сообщили чиновники.



13 марта после очередной аварии на водозабе в администрации собрали совещание, на котором, в частности, и решили обратиться в прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию.







