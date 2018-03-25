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Новости. Общество
15:19, 25 Марта 2018

Власти отчитались о росте зарплат работников культуры с 2011 года

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Средняя заработная плата работников федеральных учреждений культуры с 2011 по 2017 год выросла в три раза.

У региональных работников — в 2,4 раза, муниципальных — в 2,6 раза. В 2017 году средняя зарплата в федеральных учреждениях составила 59,56 тысячи руб. В региональных учреждениях сотрудники зарабатывали 37,82 тыс. руб., в муниципальных — 25,33 тыс. руб, пишет "Коммерсантъ".

По данным на конец 2017 года, в сфере культуры работали более 500 тысяч человек.. При этом конкурс в подведомственные министерству культуры вузы за несколько лет вырос с 2,8 до 3,2 человек на место по всем специальностям.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-25 15:46:26
Работников культуры давно пора перевести на самоокупаемость.
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