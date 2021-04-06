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Власти отказывают КПРФ в проведении Дня космонавтики на площади Ленина в Петрозаводске - будет суд

Новости. Политика
15:47, 07 Апреля 2021
фото: Сергей Юдин / Столица на Онего
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Петрозаводским коммунистам не согласовывают праздничное мероприятие в честь Дня космонавтики 12 апреля, которое традиционно проходило на площади Ленина.

Как рассказал руководитель городского отделения КПРФ Сергей Андруневич, власти Петрозаводска и республики под разными предлогами отказывают партии в собрании в удобном для этого месте.

Андруневич дважды обращался с уведомлением о намерении провести мероприятие в честь 60-летия полёта советского человека в космос, но дважды получал невнятный отказ.

Сначала в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения заявили, что в назначенное время на площади Ленина пройдёт другое заявленное мероприятие, и предложили коммунистам переместиться в так называемый гайд-парк в устье Лососинки.

Такое вариант организаторов не устроил.

"То место, что они называют гайд-парком, вообще не предназначено для собраний. Оно не соответствует требованиям законодательства: не обеспечена транспортная доступность и невозможно использовать объекты инфраструктуры, хотя бы подключиться к электричеству", – говорит Сергей Андруневич.

Второй фактический отказ в проведение мероприятия на площади Ленина организаторы получили на предложение провести свою встречу в любое свободное время на площадях Ленина, Кирова или на Студенческом бульваре.

"Реакция была такая: по площади Ленина мы ответ дали. И всё", – рассказывает Андруневич.

После этого организаторы обратились в Петрозаводский городской суд. Дело о воспрепятствовании проведению публичного мероприятия рассмотрит судья Маргарита Картавых 8 апреля.

Как ранее заявляли представители КПРФ, власти города и республики уже несколько лет отказывают коммунистам в проведении публичных мероприятий. Это началось в 2018 году, когда КПРФ выступила против повышения пенсионнного возраста и собрала на Студенческом бульваре около тысячи человек.

Предлоги чиновники придумывают разные, но самые распространенные - место занято другими, будут проводиться технические работы или благоустройство, нельзя собираться из-за угрозы коронавируса.

Причем речь уже идет не только о протестных акциях, но и, как показывает сегодняшняя ситуация,  о праздничных мероприятиях в честь важных исторических дат.

"Мы всегда отмечали День космонавтики на площади Ленина, - пояснил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов. - Были яркие моменты, мы запускали ракету в небо, воздушные шары, - всегда это было красиво и незабываемо. И то, что сейчас запрещают отметить 60-летие полета в космос Юрия Гагарина - это уже настоящий позор властям Карелии".

Новости партии КПРФ

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