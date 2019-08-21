Власти отменят ограничения для выплат врачам по 1 млн рублей при переезде на село

Минздрав подготовил проект постановления правительства о снятии возрастных ограничений в программе "Земской доктор", согласно которой врачи при переезде в сельскую местность получают по 1 млн рублей.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Вести Карелии".

В данный момент право на получение единовременной выплаты имеют медработники в возрасте до 50 лет, прибывшие работать в село или город с населением до 50 тысяч человек. Согласно правилам предоставления субсидий регионам, врачи имеют право получить компенсационную выплату в размере 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Подробнее читайте в материале издания.