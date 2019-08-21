16:06, 21 Августа 2019
Власти отменят ограничения для выплат врачам по 1 млн рублей при переезде на село
Новости по теме
Загрузка...
Минздрав подготовил проект постановления правительства о снятии возрастных ограничений в программе "Земской доктор", согласно которой врачи при переезде в сельскую местность получают по 1 млн рублей.
Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Вести Карелии".
В данный момент право на получение единовременной выплаты имеют медработники в возрасте до 50 лет, прибывшие работать в село или город с населением до 50 тысяч человек. Согласно правилам предоставления субсидий регионам, врачи имеют право получить компенсационную выплату в размере 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.08.2019, 20:40
18.08.2019, 09:20
15.08.2019, 12:08
20.08.2019, 16:00
Аналитика
20.08.2019 12:05
Обществоведение
Общественники и волонтеры следят за раскопками, которые ведут на мемориальном кладбище "Сандармох" поисковики Российского военно-исторического общества, несмотря на требования родственников расстрелянных не трогать места их захоронений.
19.08.2019 14:09
15.08.2019 13:53
15.08.2019 10:19
Чтиво
19.08.2019 11:20
Без политики
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
15.08.2019 09:30
14.08.2019 09:34
07.08.2019 11:34
Медиа
Сегодня 10:43
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии