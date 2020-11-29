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Власти Петрозаводска анонсировали серию горячих линий

Новости. Общество
10:53, 30 Ноября 2020
фото: © Fotolia
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В течение первой декады декабря руководители комитетов в администрации Петрозаводска ответят на вопросы горожан по телефону, сообщили в мэрии города.

В начале декабря в администрации стартует серия горячих линий. Так, 2 декабря с 17.00 до 18.00 на вопросы жителей карельской столицы ответит председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Игоревич Перов. Звонки принимаются по телефону 71-33-16.

3 декабря с 11.00 до 12.00 прямую линию проведет председатель комитета экономического развития Эдуард Васильевич Марченко. Задать интересующие вопросы горожане могут по телефону 71-33-32.

8 декабря с 14.00 до 15.00 с жителями города будет общаться председатель комитета социального развития Любовь Викторовна Иконникова. Звонки принимаются по телефону 71-33-07.

В этот же день с 15.00 до 16.00 на вопросы петрозаводчан ответит заместитель председателя комитета социального развития – начальник управления образования Светлана Александровна Пахомова. Телефон для приема звонков – 71-33-10.

9 декабря горячую линию с горожанами проведет руководитель аппарата администрации Диана Владимировна Евстигнеева. Звонки принимаются по номеру 71-33-05.

10 декабря на вопросы петрозаводчан ответит председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Александрович Бекелев. Задать вопросы по теме ЖКХ можно по телефону 71-33-13.

Горячие линии по поручению Ирины Мирошник проводятся в связи с ограничением личного приема граждан в период сложной эпидемиологической обстановки.

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