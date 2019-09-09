Власти Петрозаводска дали компаниям неделю на завершение подготовки жилфонда к зиме

По информации мэрии Петрозаводска, 17 управляющих компаний завершили подготовку жилфонда к зиме.

По состоянию на 5 сентября средний показатель готовности петрозаводских многоквартирных домов к зиме составил 95%, внутридомовых сетей (горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации и электросистем) – 98%.



Небольшое общее отставание от графика имеют следующие компании: ООО "Домострой", АО "МКС-Петрозаводск", ООО "ЖЭУ", ООО РЦ "Квартал", ООО УК "Жилой дом+", ООО УК "Территория", ООО "Новые технологии управления" и ООО "ЖХ Сервис".



Количество домов, не прошедших полное обслуживание, разнится в организациях от одного объекта до 21. Пять управляющих компаний с задержкой проведут в ближайшее время гидропневматическую промывку внутридомовых систем центрального отопления.

Заместитель главы администрации Юлия Мизинкова указала на необходимость проконтролировать завершение всех работ до конца недели.