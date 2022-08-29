Власти Петрозаводска готовы купить квартиру для ребенка-сироты за 3 млн рублей

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на приобретение квартиры для ребенка-сироты, сообщается на сайте мэрии.

Принять участие в аукционе могут физические и юридические лица.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион по приобретению благоустроенного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он проводится на электронной площадке «РТС-тендер».

Администрация планирует приобрести квартиру площадью не менее 25 квадратных метров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 062 152 рубля.

Для физических лиц (собственников жилых помещений) администрация разработала памятку о порядке участия в закупках жилых помещений. Ознакомиться с ней можно на сайте.