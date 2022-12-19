В Петрозаводске переделывают заброшенное помещение в спортзал-трансформер

В общественно-культурном центре НКО Петрозаводска ремонтируют заброшенный зал.

В общественно-культурном центре некоммерческих организаций на улице Шотмана ведутся ремонтные работы в помещении, которое долгое время было заброшенным. В будущем здесь должен появиться трансформируемый зал для занятий йогой, настольным теннисом, дыхательной гимнастикой и бадминтоном.



Строительная компания «Баренц Групп» сделала в помещении стяжку полов, фирма «Век-Стеклов» установила новые окна, а управляющая компания «Жилой дом +» заменила трубы, сообщили в мэрии Петрозаводска.



«Работы предстоит еще много, но мы продвигаемся к нашей цели. Еще предстоит провести электричество, купить линолеум, батареи и сантехнику, а также сделать косметический ремонт», – рассказала руководитель центра Галина Степанова.



Отметим, общественно-культурный Центр некоммерческих организаций появился в Петрозаводске в 2016 году. Для НКО проводят различные мероприятия: консультации для начинающих некоммерческих организаций, курсы для сотрудников.