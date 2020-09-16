Власти Петрозаводска ищут ветеранов, которые до сих пор не получили медали

Администрация Петрозаводска убедительно просит до 20 октября откликнуться тех, кто ещё не получил юбилейную медаль.

В Петрозаводске подходит к завершению кампания по вручению юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Всего в нашем городе будет выдано более двух с половиной тысяч наград участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Однако вручить медали некоторым ветеранам не удаётся. Возможно, это объясняется тем, что пожилые люди проживают у родственников по другим адресам. К таким ветеранам неоднократно выезжали сотрудники муниципалитета, проводили беседы с соседями, а в почтовых ящиках были оставлены уведомления о вручении награды с контактными данными ответственных специалистов.

Ветераны или их родственники могут обратиться по телефонам: 71-33-57, 71-34-67.