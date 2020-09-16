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Власти Петрозаводска ищут ветеранов, которые до сих пор не получили медали

Новости. Общество
13:52, 17 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска убедительно просит до 20 октября откликнуться тех, кто ещё не получил юбилейную медаль.

В Петрозаводске подходит к завершению кампания по вручению юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Всего в нашем городе будет выдано более двух с половиной тысяч наград участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Однако вручить медали некоторым ветеранам не удаётся. Возможно, это объясняется тем, что пожилые люди проживают у родственников по другим адресам. К таким ветеранам неоднократно выезжали сотрудники муниципалитета, проводили беседы с соседями, а в почтовых ящиках были оставлены уведомления о вручении награды с контактными данными ответственных специалистов.

Ветераны или их родственники могут обратиться по телефонам: 71-33-57, 71-34-67.

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Комментарии

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2020-09-17 14:26:34
Некоторые так называемые "ветераны", которые даже не воевали, потом швыряют врученные им награды из-за своих дешевых бытовых амбиций. Не все достойны этих наград. Хде трунофф, почему не истерит ? Наверное в ключевском карьере с трактором сражается плакатиком наперевес.
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