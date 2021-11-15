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Власти Петрозаводска ищут водителей и трактористов на уборку снега

Новости. Общество
14:07, 04 Декабря 2021
фото: администрация Петрозаводска

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В связи с планируемым увеличением количества техники создается резерв трактористов и водителей, которые в последующем будут готовы выйти на уборку города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, город мобилизует все силы и средства на борьбу со снегопадом.

После очередного снегопада подрядная ООО «ТехРент» убирает город. Привлечены силы строительных организаций и бизнеса.

"В связи с планируемым увеличением количества техники создается резерв трактористов и водителей, которые в последующем будут готовы выйти на уборку города. Свои контактные данные (ФИО, номер телефона, квалификацию) можно направить в ЕДДС Петрозаводска по телефону 051", - сообщается на сайте администрации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-12-04 18:56:32
Вышли на плато
Изя
2021-12-04 18:41:07
Были учителя и бандиты , теперь сомнительного происхождения приставы-менты , а эффект нулевой , ни там ни там . Не профессионалы , однако ))) :)
Александр
2021-12-04 18:15:37
Подкинуло снежку немного и даже не ЧП. Городская администрация бессильна что либо предпринять. Пока не создадут или не восстановят городскую службу коммунального хозяйства с полноценным составом техники и квалифицированным штатом - порядка не будет! Авралом и лопатами на субботниках можно город расчистить им даже обеспечить бесперебойным водо. и теплоснабжением. Итог очевиден: Бездари и непуганные лентяи во всех уровнях власти.
Митрофан
2021-12-04 17:56:54
Приплыли бездари , это не карловцев ловить , тут хоз.опыт и образование нужны . Кумовья при ЧС просто отдыхают .
0ff
2021-12-04 17:31:24
Нытики пусть сами чистят.
Offff
2021-12-04 18:23:31
0ffэксперд . Тебе начальник прикажет ..пойдешь зубной щёткой мести снега при этом будешь улыбаться и кланяться ... :)
Иван
2021-12-04 17:26:09
Да расслабились бы уже , снегопады видимо уже прошли , надо работать в спокойном режиме . Выгнать виновных из мэрии и правительства надо непременно .
Владимир11
2021-12-04 15:56:49
Вьюга воет, хоть не слушай
Окружает вражья рать
Бросим в бой тогда Катюши
Чтобы город отстоять!
zanoza
2021-12-04 15:09:23
А кому хочется быть в резерве? Набирайте уже людей хотя бы на зимний период с постоянной зарплатой, ведь работы зимой, если убирать по настоящему, хватит всем.
stranger
2021-12-04 14:35:15
Господа на дворе XXI век начало тридцатых годов, а на этой территории видимо время остановилось. Предполагаю, чугунные скрепы на разуме, здравом смысле, элементарных навыков ведения хозяйства. Чудны дела твои Господи? Вот и приходится агностику уповать на Всевышнего.
Гость
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