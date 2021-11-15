Власти Петрозаводска ищут водителей и трактористов на уборку снега

В связи с планируемым увеличением количества техники создается резерв трактористов и водителей, которые в последующем будут готовы выйти на уборку города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, город мобилизует все силы и средства на борьбу со снегопадом.

После очередного снегопада подрядная ООО «ТехРент» убирает город. Привлечены силы строительных организаций и бизнеса.

"В связи с планируемым увеличением количества техники создается резерв трактористов и водителей, которые в последующем будут готовы выйти на уборку города. Свои контактные данные (ФИО, номер телефона, квалификацию) можно направить в ЕДДС Петрозаводска по телефону 051", - сообщается на сайте администрации.