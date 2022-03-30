Власти Петрозаводска ищут желающих торговать на улице

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на размещение нестационарных торговых объектов с сезонными товарами.

В городской мэрии объявили аукционы на право получения решения на размещение нестационарных торговых объектов. Победители смогут с 1 мая по 30 сентября организовать продажу мороженого, кваса, солнцезащитных очков, сувениров и цветочной рассады в разных районах города. Заявки на участие принимаются до 25 апреля, сообщили в администрации Петрозаводска.

На аукционе под точки продажи мороженого выставлено 14 лотов. Площадь земельных участков — 8 м2, торговых объектов — 4 м2. Аукцион пройдёт 27 апреля. Его участников определят накануне.

На аукционе под точки продажи солнцезащитных очков, кваса, сувениров и цветочной рассады выставлено 16 лотов. Площадь земельных участков — 8 м2, торговых объектов — 4 м2. Аукцион пройдёт 28 апреля. Его участников определят 26 апреля.

Кроме того, администрация Петрозаводска объявила аукцион на право получения решения на размещение нестационарных торговых объектов сроком на два года. На нём представлено три лота. Заявки на участие принимаются до 29 апреля. Аукцион пройдёт 12 мая. Его участников определят 5 мая.

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