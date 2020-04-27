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Власти Петрозаводска купили шесть квартир для детей-сирот

Новости. Общество
18:20, 27 Апреля 2020
фото: © pixabay.com
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С начала года на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов находится 51 решение суда о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в УФССП по Карелии.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачастую не могут полужить жилье из-за отсутствия маневренного жилого фонда, а также из-за недостаточности денег в бюджетах муниципальных образованиях.

В бюджете Петрозаводска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, предусмотрены финансовые средства в размере более 90 млн рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Городские власти планируют приобрести 60 жилых помещений.

В марте было приобретено шесть жилых помещений на сумму около 9 млн рублей.

После проведения государственной регистрации прав, жилые помещения будут предоставлены детям-сиротам.

Ранее сообщалось, что в Карелии две семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, получат деньги на новое жилье.

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Комментарии

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кир
2020-04-27 19:26:29
Сколько детей-сирот, ранее получивших квартиры, остались в них? А не отобрали мошенники, которые якобы лечат от алкоголизма и наркозависимости. В процентах за 5 лет, слабо? Слабо. Квартиры отбирают от одиноких мужиков и высылают их жить в деревню. Думаю прессу читают и пресс-секретари и силовики. Только всем наплевать. С чего клеят на всех столбах свои рекламы "лечения" от зависимости?
zanoza
2020-04-27 18:51:33
А остальные решения суда можно не исполнять. Что у нас за судебная система при которой решения судов игнорируются.
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