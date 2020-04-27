Власти Петрозаводска купили шесть квартир для детей-сирот

С начала года на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов находится 51 решение суда о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в УФССП по Карелии.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачастую не могут полужить жилье из-за отсутствия маневренного жилого фонда, а также из-за недостаточности денег в бюджетах муниципальных образованиях.



В бюджете Петрозаводска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, предусмотрены финансовые средства в размере более 90 млн рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Городские власти планируют приобрести 60 жилых помещений.

В марте было приобретено шесть жилых помещений на сумму около 9 млн рублей.



После проведения государственной регистрации прав, жилые помещения будут предоставлены детям-сиротам.

Ранее сообщалось, что в Карелии две семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, получат деньги на новое жилье.