В Карелии две семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, получат деньги на новое жилье

Четыре семьи получили финансовую поддержку за счет средств регионального бюджета, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

С начала года помощь уже получили 15 семей с детьми, находящихся в сложной жизненной ситуации.

На заседании Комиссии по оказанию адресной помощи на основании социального контракта было принято решение направить более 5,5 миллионов рублей на поддержку четырех карельских семей. Деньги пойдут на улучшение жилищных условий.



Так, две семьи, где воспитываются дети-инвалиды, и одна многодетная семья направят полученные средства на приобретение жилья. Еще одна семья сможет провести ремонт в имеющейся квартире.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать в Отделениях по работе с гражданами ГКУ "Центр социальной работы Республики Карелия" по месту жительства и в группе "ВКонтакте".