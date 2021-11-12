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Власти Петрозаводска ликвидировали «безжизненную пустыню» вокруг мишки с бревном в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
13:12, 26 Ноября 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

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Территорию вокруг арт-объекта «Медведь» в центре Петрозаводска вытоптали любители фотографироваться с косолапым, площадку в итоге замостили камнем.

Люди, желающие сфотографироваться рядом с арт-объектом «Медведь», созданным Владимиром Зориным, вытоптали газон. Участок было решено замостить камнем. Об этом рассказал в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«В самом сердце города, прямо напротив одного из главных символов Петрозаводска — гостиницы „Северной“, расположился полюбившийся многим „Медведь“ Владимира Зорина. Полюбившийся настолько, что местные жители обеспокоились тем, что поток из желающих с ним сфотографироваться, сами того не желая, вытаптывали газон вокруг фигуры. Мы к замечаниям прислушались. Чтобы вокруг бедного мишки не образовывалась безжизненная пустыня, подрядчик обустроил возле него небольшую площадку. Её замостили малиновым кварцитом и очертили каменными бордюрами. Теперь делать селфи с косолапым проще, а главное — это не влияет на внешнее благоустройство», — сообщил мэр Петрозаводска.

Любарский пояснил, что все работы были согласованы и контролировались автором произведения.

Ранее сообщалось, что на месте бывших торговых рядов в столице Карелии появился новый арт-объект: лошадка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2021-11-26 13:39:44
Теперь ждём того же у селфи-рамки на набережной и перед Гаскойном.
В той зоне, откуда Карл Карлович смотрится наиболее выигрышно, как раз расположили газон. А зря.
кир
2021-11-26 13:29:48
Пленные немцы Первомайскую улицу вымостили малиновым кварцитом. Но неудачно - воды подземные не отвели с бывшего кладбища и дорога дыбилась.
Гость
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