Власти Петрозаводска ликвидировали «безжизненную пустыню» вокруг мишки с бревном в центре Петрозаводска (ФОТО)

Территорию вокруг арт-объекта «Медведь» в центре Петрозаводска вытоптали любители фотографироваться с косолапым, площадку в итоге замостили камнем.

Люди, желающие сфотографироваться рядом с арт-объектом «Медведь», созданным Владимиром Зориным, вытоптали газон. Участок было решено замостить камнем. Об этом рассказал в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

«В самом сердце города, прямо напротив одного из главных символов Петрозаводска — гостиницы „Северной“, расположился полюбившийся многим „Медведь“ Владимира Зорина. Полюбившийся настолько, что местные жители обеспокоились тем, что поток из желающих с ним сфотографироваться, сами того не желая, вытаптывали газон вокруг фигуры. Мы к замечаниям прислушались. Чтобы вокруг бедного мишки не образовывалась безжизненная пустыня, подрядчик обустроил возле него небольшую площадку. Её замостили малиновым кварцитом и очертили каменными бордюрами. Теперь делать селфи с косолапым проще, а главное — это не влияет на внешнее благоустройство», — сообщил мэр Петрозаводска.

Любарский пояснил, что все работы были согласованы и контролировались автором произведения.

Ранее сообщалось, что на месте бывших торговых рядов в столице Карелии появился новый арт-объект: лошадка.