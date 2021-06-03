Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
Сегодня 12:05
В Петрозаводске начался суд над писателем и путешественником Сергеем Филенко 16
03.06.2021 17:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 18
03.06.2021 17:00

Власти Петрозаводска начали использовать новые полномочия для борьбы с нарушениями аренды земли

Новости. Общество
14:54, 04 Июня 2021
фото: pixabay

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии наделило администрацию Петрозаводска полномочиями по контролю за арендаторами участков, право государственной собственности которых не разграничено.

Раньше власти города имели право контролировать только муниципальные земли. Теперь полномочия администрации распространяются на участки, за которые отвечало Минимущества. Такие участки составляют основную часть переданных в аренду городских земель.

«Полученное право позволяет более эффективно выполнять функции муниципального земельного контроля, а также контроля за поступлением арендной платы в бюджет», — пояснили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

К каким последствиям это уже привело, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
31.05.2021, 14:49
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 18
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 5
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»