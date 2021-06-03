Власти Петрозаводска начали использовать новые полномочия для борьбы с нарушениями аренды земли

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии наделило администрацию Петрозаводска полномочиями по контролю за арендаторами участков, право государственной собственности которых не разграничено.

Раньше власти города имели право контролировать только муниципальные земли. Теперь полномочия администрации распространяются на участки, за которые отвечало Минимущества. Такие участки составляют основную часть переданных в аренду городских земель.

«Полученное право позволяет более эффективно выполнять функции муниципального земельного контроля, а также контроля за поступлением арендной платы в бюджет», — пояснили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

К каким последствиям это уже привело, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».