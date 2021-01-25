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Власти Петрозаводска намерены увеличить плату за размещение рекламных конструкций

Новости. Общество
15:10, 26 Января 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Представители рекламного бизнеса считают, что цену должен определять рынок.

Администрация Петрозаводска намерена увеличить начальную плату на городских аукционах на право заключения договоров о размещении рекламных конструкций. Об этом заявил заместитель мэра карельской столицы Евгений Перов, выступая 26 января на заседании рабочей группы, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа. По словам Перова, планы мэрии обусловлены аукционными ценами, которые существенно увеличиваются в ходе торгов. Кроме того, заммэра сообщил, что городские власти хотели бы упорядочить размещение рекламных конструкций и, в частности, запретить их установку на многоквартирных домах.

Намерения городской администрации вызвали возмущение со стороны представителей рекламного бизнеса. Как отметил председатель Карельской рекламной ассоциации "Карела" Алексей Глушков, предложения мэрии приведут к росту годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 3,5-9 раз.

"Рыночная стоимость определяется аукционом, а не постановлением администрации!", – подчеркнул Алексей Глушков.

Карельская рекламная ассоциация "Карела" выступила со встречными предложениями по изменению действующего Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа. Заместитель мэра карельской столицы Евгений Перов пообещал представителям рекламного бизнеса изучить эти предложения.

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Комментарии

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театральный критик
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