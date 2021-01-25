Власти Петрозаводска намерены увеличить плату за размещение рекламных конструкций

Представители рекламного бизнеса считают, что цену должен определять рынок.

Администрация Петрозаводска намерена увеличить начальную плату на городских аукционах на право заключения договоров о размещении рекламных конструкций. Об этом заявил заместитель мэра карельской столицы Евгений Перов, выступая 26 января на заседании рабочей группы, где обсуждались предложения по изменению Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа. По словам Перова, планы мэрии обусловлены аукционными ценами, которые существенно увеличиваются в ходе торгов. Кроме того, заммэра сообщил, что городские власти хотели бы упорядочить размещение рекламных конструкций и, в частности, запретить их установку на многоквартирных домах.

Намерения городской администрации вызвали возмущение со стороны представителей рекламного бизнеса. Как отметил председатель Карельской рекламной ассоциации "Карела" Алексей Глушков, предложения мэрии приведут к росту годовой платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 3,5-9 раз.

"Рыночная стоимость определяется аукционом, а не постановлением администрации!", – подчеркнул Алексей Глушков.

Карельская рекламная ассоциация "Карела" выступила со встречными предложениями по изменению действующего Порядка установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа. Заместитель мэра карельской столицы Евгений Перов пообещал представителям рекламного бизнеса изучить эти предложения.