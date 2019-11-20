Власти Петрозаводска намерены выселить злостных неплательщиков

В отношении злостных неплательщиков уже инициирована работа по выселению, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалистами "Службы заказчика" уже инициирована процедура выселения злостных неплательщиков. В Петрозаводский городской суд поданы несколько исков в отношении граждан, имеющих задолженность за коммунальные услуги и социальный наем. Данные граждане не вносят платежи более шести месяцев.

"Высвободившиеся в случае положительного решения суда квартиры из муниципального фонда будут предоставлены нуждающимся", – подчеркнула начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

В МКУ "Служба заказчика" создана "горячая линия", по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за социальный наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона: 33-20-36.

Ранее городские власти уже выражали намерение выселить три тысячи должников.