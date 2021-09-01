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Власти Петрозаводска нашли деньги на ремонт еще нескольких улиц города в этом году

Новости. Общество
11:43, 03 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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На восстановление дорожного покрытия на Суоярвской и еще нескольких улицах микрорайона Перевалка объявлен аукцион, работы должны завершиться в этом году, рассказал Владимир Любарский.

Глава города Владимир Любарский рассказал о ходе работ в Петрозаводске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По словам градоначальника, за этот сезон планируется завершить еще два двухлетних контракта.

«Продолжаются работы на средства, выделенные из дорожного фонда Карелии. Сегодня подрядчик ООО „АМТЕК“ асфальтирует улицу Труда, включая площадки для стоянки транспорта. В ближайшее время начнутся работы на Почтовом проезде и Почтовой площади, переулке Ругозерском и на улице Черняховского», — сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава Петрозаводска поделился хорошей новостью — удалось найти средства на несколько проблемных дорог, ремонт которых не был запланирован в этом году. В частности, будет, наконец, сделано дорожное покрытие на улице Суоярвской. Другие улицы также расположены на Перевалке.

«В мой адрес поступает много обращений, например, про улицу Суоярвскую. Магистраль довольно оживленная: за последние несколько лет там появилось несколько новых многоквартирных жилых домов, дорогу используют для объезда более загруженной улицы Чапаева. Удалось изыскать средства для ремонта этой улицы и еще нескольких участков, о которых рассказывал на прошлой неделе. Сегодня объявили аукцион. Суоярвская, Лобачевского, переулок Хвойный, а также проезд вдоль дома № 3 по Софьи Ковалевской должны быть отремонтированы до конца октября», — рассказал Владимир Любарский.

Ранее Артур Парфенчиков объяснил, почему ремонт дорожного покрытия на улице Луначарского не могли начать раньше.

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Комментарии

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Вася
2021-09-03 12:25:12
В плане экономики отставание на 30 лет России от запада.
Успешный
2021-09-03 12:08:14
При ширшиной такого не было...
Ей денег не давали ! - визжала яблочнутая тусовка. Только на снос кинотеатра Сампо хватило
Гость
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