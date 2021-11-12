Власти Петрозаводска нашли компании, которые будут убирать несанкционированные свалки

О захламлённых общественных территориях могут сообщать жители карельской столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация заключила контракты на следующий год на уборку стихийных свалок Петрозаводска. Подрядчиками выступят ПМУП «Автоспецтранс» и ООО «КарелСтройУправление». С общественных территорий города планируется вывезти четыре тысячи кубометров мусора. Обследование захламленных зон начнётся с наступлением весны.

Жители карельской столицы также могут сообщать о фактах возникновения несанкционированных свалок на общественных территориях города.

Информацию можно направлять через электронную приёмную, на почту: adm@petrozavodsk-mo.ru, а также по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска – 051.