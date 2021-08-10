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Власти Петрозаводска назвали участок улицы, где запрещена остановка фур

Новости. Общество
13:08, 11 Августа 2021
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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На участке дороги от Курганского проезда до Карельского проспекта теперь запрещена остановка большегрузного транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

С сегодняшнего дня, 11 августа, на Комсомольском проспекте изменилась схема движения транспорта. На участке от Курганского проезда до Карельского проспекта запрещена остановка большегрузов. Соответствующие знаки установлены по правой стороне дороги по направлению движения к Карельскому проспекту.

Ограничения призваны снизить риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить пропускную способность магистрали.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.

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Комментарии

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David.
2021-08-11 13:12:41
В городе в принципе не может быть разрешена остановка этих помоек!
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