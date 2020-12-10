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Власти Петрозаводска не планируют застраивать Парк Защитников города многоэтажными домами

Новости. Общество
09:15, 11 Декабря 2020
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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Опасения горожан о планах по застройке парка вдоль Карельского проспекта в Петрозаводске оказались напрасными - эта территория останется зеленой зоной.

По данным администрации Петрозаводска, в проекте Генплана, который в настоящее время разрабатывает компания из Москвы, на месте Парка Защитников города вдоль Карельского проспекта сохраняется рекреационная зелёная зона.

Компания АО «Союздорпроект» в данный момент продолжает работу над проектом Генерального плана Петрозаводска, сообщили в администрации. Власти города направили свои замечания, которые подрядной организации предстоит внести в разрабатываемый проект. 

Согласно проекту, планируется экстенсивное развитие Петрозаводска. Оно будет вестись за счет развития существующих территорий. Большой потенциал для такой работы - районы Зареки и Октябрьского проспекта.

Разработчику поставлена задача, чтобы новый генеральный план был «зеленым».

В частности, Парк Защитников города в действующем генплане является рекреационной зоной. Изменений по этой территории не будет, отметили в городской администрации.

- Администрация согласна в этом вопросе с мнением горожан, которые считают, что парковые зоны не должны отдаваться под жилую застройку, - пояснила Ирина Мирошник.

Кроме того, глава Петрозаводска напомнила, что в столице Карелии идет большая работа по озеленению города и по развитию существующих зеленых зон. Так, в этом году были благоустроены более 30 парков, скверов и территорий для прогулок. Также на протяжении нескольких лет продолжается акция «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев».

Ирина Мирошник отметила, что работа по развитию общественных пространств будет продолжена.

- Наша задача состоит не в том, чтобы просто сохранить городские парки в их нынешних границах. Администрация города должна обеспечить их дальнейшее благоустройство. Каждый городской сквер, каждое место отдыха горожан должно быть приведено в порядок и радовать жителей и гостей нашего города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
12345
2020-12-11 11:27:21
"Власти Петрозаводска не планируют застраивать Парк Защитников города многоэтажными домами". Двусмысленное название заметки. Планируют застраивать домами средней и малой этажности, включая ижс???
Njkdez
2020-12-11 11:11:47
Экс председатель Петросовета когда мутил мутные схемы не полагал шо присядет, думал шо подружка со связями с судейским корпусом и Еленой прекрасной отмажут на раз два.
David
2020-12-11 09:55:46
...но деревьев там не будет!
АК
2020-12-11 09:44:36
"столице Карелии идет большая работа по озеленению города и по развитию существующих зеленых зон"
У нас во дворе по ул. "Зелёной" в ходе "благоустройства" выкорчевали большую берёзу и черемуху, акацию обрезали менее 1 метра от земли. Вот такое озеленение. И название улицы в кавычки поставил не просто так.
David
2020-12-11 09:57:21
АК, административных орков-экологов зелень бесит!
Врунов
2020-12-11 10:00:18
David, протестани с плакатиком
David
2020-12-11 10:20:38
Врунов, Колеса у кресла накачай!
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