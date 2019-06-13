Власти Петрозаводска не собираются отказываться от переноса "Дерева дружбы"

Городская администрация намерена установить памятный знак на набережной Онежского озера.

Власти Петрозаводска не собираются отказываться от планов переноса памятного знака "Дерево дружбы" с Аллеи городов-побратимов, где глава карельской столицы Ирина Мирошник пообещала установить стелу "Город воинской славы". После того, как жители Петрозаводска начали сбор подписей с требованием оставить "Дерево дружбы" на своем месте, а Союз архитекторов Карелии выступил с заявлением, в котором назвал перенос памятного знака неприемлемым, на аллее побывали председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов и начальник управления благоустройства и экологии мэрии Анна Дудырина.

Они утверждают, что "Дерево дружбы" нуждается в реставрации, из-за того, что несколько лет назад на него упал тополь, повредив его.

"Мы проведем эти работы параллельно с установкой стелы "Город воинской славы", - заверил Евгений Перов. – Для "Дерева дружбы" рассматривается новое место на набережной Онежского озера, там, где расположено большинство подарков от городов-побратимов".

Напомним, Союз архитекторов Карелии считает неправильным сносить одни памятники и на их месте возводить другие.

"Мы в своей истории уже это проходили, и это не очень хорошие примеры. Да и убирать Дерево дружбы, как-то уж очень символично получается – дружба теперь уже не так актуальна? А ведь это Дерево устанавливалось еще в советские годы, – говорится в заявлении Союза архитекторов. – Кроме того, березовая Аллея городов-побратимов, расположенная в комплексе с Деревом дружбы, начала высаживаться 40 лет назад мэрами Петрозаводска вместе с мэрами городов Ла-Рошель, Варкауса, Нойбранденбурга, Умео... Помимо Дерева дружбы и аллеи, есть ещё третий объект этого ансамбля – это памятный знак. Зачем разрушать то, что делалось десятилетиями? Ведь все эти объекты являются единым замыслом тех, кто над этим работал. Это наша память, память нашего города. Ее нужно сохранять, ее нужно уважать, о ней нужно заботиться. Знают ли все эти факты те, кто решил перенести Дерево Дружбы? А архитекторы знают, и в своё время рабочая группа посчитала это место невозможным к размещению на нем стелы. А знают ли о об этом решении наши побратимы? Наверное, нет. Это решение администрации станет для них, наверное, неожиданностью".

Под петицией жителей карельской столицы с требованием убрать руки от "Дерева дружбы" свои подписи уже поставили более пятисот горожан. Многие из них готовы к проведению акций протеста против решения мэрии.