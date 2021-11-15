Власти Петрозаводска не видят злого умысла в массовом захвате земельных участков

Самовольный захват и нецелевое использование участков в Петрозаводске стали самымм распространенными нарушениями земельного законодательства.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города председатель комитета градостроительства и землепользования Александра Россыпнова.

«Это самовольно установленные заборы, аттракционы и нестационарные торговые объекты… Анализируя ситуацию, мы пришли к выводу, что нарушения не всегда совершаются по злому умыслу. В ряде случаев граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели просто не владеют достоверной информацией о границах своего земельного участка. Это самое распространенное нарушение. И для того, чтобы избежать административной ответственности, вмешательства нас как административного органа, предлагаем пользователям земельных участков обратиться к кадастровым инженерам для уточнения границ своего земельного участка», - сказала руководитель комитета.