Власти Петрозаводска обещают покрасить пушки на набережной Онего

Мэрия Петрозаводска заявила о планах привести в надлежащее состояние внешний вид пушек, расположенных на набережной Онежского озера.

Как сообщают в мэрии карельской столицы, в Петрозаводске ведется починка скамеек, ограждений и детских площадок. Муниципальный контракт на плановый ремонт малых архитектурных форм заключает администрация города.

Организации-подрядчику предстоит восстановить или заменить поврежденные уличные игровые элементы, скамейки, цепочки ограждений. Работы должны быть завершены до 1 сентября.

Также запланирована покраска пушек на набережной Онежского озера, уличных оградок, цветочных вазонов. Намечены ремонт детских площадок, переустановка ограждений.

Кроме того, будет восстановлен элемент детского игрового комплекса в сквере Машиностроителей.