Власти Петрозаводска объяснили, как выросшие дети-сироты могут получить по 1,1 млн рублей

Администрация Петрозаводска подготовила разъяснения к новому республиканскому закону о выплатах на приобретения жилья тем гражданам, которые имеют статус детей-сирот.
Согласно закону, вступившему в силу в ноябре прошлого года, денежные выплаты положены жителям Карелии, которые были детьми-сиротами, достигли возраста 23 лет и имеют право на улучшение жилищных условий.
Размер выплаты составляет 1 113 966 рублей на человека. Её можно направить на приобретение жилья.
Заявления принимает министерство социальной защиты Карелии.
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