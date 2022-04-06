Власти Петрозаводска объяснили, как выросшие дети-сироты могут получить по 1,1 млн рублей

Администрация Петрозаводска подготовила разъяснения к новому республиканскому закону о выплатах на приобретения жилья тем гражданам, которые имеют статус детей-сирот.

Согласно закону, вступившему в силу в ноябре прошлого года, денежные выплаты положены жителям Карелии, которые были детьми-сиротами, достигли возраста 23 лет и имеют право на улучшение жилищных условий.

Размер выплаты составляет 1 113 966 рублей на человека. Её можно направить на приобретение жилья.

Заявления принимает министерство социальной защиты Карелии.