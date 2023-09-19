Власти Петрозаводска объяснили, какие виды построек подпадают под гаражную амнистию

Зарегистрировать объект вправе собственники и их наследники.

Как рассказали в администрации карельской столицы, в своих обращениях петрозаводчане просят рассказать, какие виды построек подпадают под гаражную амнистию.



«Закон распространяется на гаражи капитального строительства, установленные до 30 декабря 2004 года. Владельцы самовольных построек и подземных объектов при многоэтажках и офисных комплексах не могут рассчитывать на получение земельного участка», — говорится в пояснении чиновников городской администрации.



Закон вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он позволяет людям в течение пяти лет бесплатно получить в собственность земельные участки, на которых находятся их гаражи.



Воспользоваться «амнистией» вправе собственники построек, их наследники, а также лица, которые купили гаражи у хозяина, чей гараж подпадает под действие закона.



Обратиться за консультацией можно по телефонам в мэрии Петрозаводска: 71-35-46, 71-34-81, 71-36-71.



Пошаговая инструкция о том, как оформить гараж по амнистии, доступна на сайте администрации карельской столицы. Ответы на самые популярные вопросы чиновники собрали здесь.



Отметим, незаконно установленные строения подлежат сносу. Так, 19 сентября в мэрии предупредили владельцев нескольких гаражей в Петрозаводске о необходимости снести их добровольно до 2 октября.



Речь идет о 15 гаражах: возле дома № 27 по улице Свердлова, в районе домов № 3, 4-А по Дзержинского, дома № 2 по улице Андропова и № 1 по Пушкинской улице.



