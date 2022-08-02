Власти Петрозаводска объяснили, почему нельзя вернуть старинные названия улицам города

фото: Островок старого Петрозаводска на улице Энгельса. На заднем плане - здание проектного института «Карелгражданпроект». © Фотоархив Бориса Семенова

Переименование улиц Петрозаводска и возвращение им исторических названий потребует изменения всех адресов, поэтому власти не станут этого делать.

Такое разъяснение дали в администрации города в ответ на обращение одного из подписчиков мэра Петрозаводска Вконтакте.

Владимир Любарский рассказал, какие названия носили в старину улица Фридриха Энгельса и проспект Ленина. Проспект именовался Святнаволоцкой улицей, а улица Фридриха Энгельса называлась Петербургской. Один из подписчиков мэра предложил вернуть им исторические названия.

Под его комментарием администрация разместила официальный ответ, почему это невозможно — переименование потребует изменения адресов всех жилых и административных зданий.

«Исходя из мнения жителей принято решение остановить преобразование элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры по городу и объявить мораторий на возврат к историческим названиям и другого рода переименованиям улиц и районов», — говорится в ответе мэрии.