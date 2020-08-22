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Власти Петрозаводска объяснили разрушение набережной особым характером Онежского озера

Новости. Общество
14:10, 23 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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В мэрии Петрозаводска обещают приступить к реконструкции набережной Онежского озера, на которой регулярно образуются провалы асфальта.

В пресс-центре администрации Петрозаводска сообщили, что премьер-министр правительства республики Александр Чепик и глава карельской столицы Ирина Мирошник осмотрели ход работ в створе проспекта Ленина. На данный момент ведется благоустройство Онежской набережной.

Ирина Мирошник заявила, что в дальнейшем предполагается продолжить работы по приведению в порядок прибрежной полосы в Петрозаводске.

"Необходимо будет продолжение работ и полноценная реконструкция набережной в части акватории, которую в силу своего характера Онежское озеро постоянно повреждает. Здесь мы будем заказывать серьезные проекты и это более длительная перспектива двух-трех лет. Думаю, что по завершению набережная будет полностью оформлена", - пообещала Мирошник.

Напомним, асфальт на петрозаводской набережной регулярно разрушается. Так, в мае 2014 года под землю ушла значительная часть покрытия. Асфальт столичной набережной проваливался в июле 2017 года и продолжал разрушаться в июне 2019 года. 

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Комментарии

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Павел Николаевич
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