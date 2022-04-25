Власти Петрозаводска объяснили, зачем ради возведения детсада на Старой Кукковке вырубили огромный участок леса

Администрация Петрозаводска объяснила, зачем для возведения детского сада на Старой Кукковке потребовалось вырубить участок леса площадью с футбольный стадион.

Ради строительства здания детского сада в районе улицы Чехова на Старой Кукковке была произведена масштабная вырубка леса. Рабочие снесли густые ели, на их месте сейчас — пустырь и стройка. Детское учреждение возводят в рамках реализации нацпроекта «Демография». Перед стартом работ мэр карельской столицы Владимир Любарский сообщал горожанам, что под топор пойдет лишь незначительная площадь насаждений.

«На участке придется вырубить небольшой участок леса, но это вынужденная мера: потребность в местах для дошкольников в районе, да и в городе в целом, высока», — заявлял Любарский летом минувшего года. Однако фактически территория вырубки оказалась примерно равна периметру профессионального футбольного поля. Непосредственно строящийся объект едва ли занимает десятую часть зачищенного участка.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».