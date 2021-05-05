Реклама на сайте
Прислать новость
Жириновский призвал отменить почти все выходные в России 4
05.05.2021 21:20
Жители Петрозаводска предлагают не перегружать город дорожными знаками 6
05.05.2021 14:56
Три пожарных расчета были брошены на тушение пожара в многоэтажном доме в Карелии
Сегодня 09:42
ГИБДД Карелии предупредила водителей об ухудшении дорожной обстановки 3
Сегодня 08:57
В Карелии инспекторы поймали очередного пьяного автомобилиста 1
05.05.2021 15:25
Синоптики обещают в четверг скверную погоду в Карелии 3
05.05.2021 17:00

Власти Петрозаводска объявили, что не прекратят проверки масочного режима в магазинах

Новости. Общество
12:38, 06 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
Загрузка...

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают проверки, как соблюдается масочный режим и другие профилактические требования в организациях розничной торговли и сферы услуг.

О результатах прошедших накануне рейдов рассказали в пресс-службе мэрии.

Ревизоры проверили более 25 магазинов на Ключевой, на Перевалке, в Центре и в Первомайском районе.

«Специалисты убедились в наличии защитных экранов и стационарных приборов для дезинфекции рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований Распоряжения Главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020», — пояснили в администрации.

Такие проверки будут продолжаться.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»