Власти Петрозаводска объявили, что не прекратят проверки масочного режима в магазинах

Специалисты администрации Петрозаводска продолжают проверки, как соблюдается масочный режим и другие профилактические требования в организациях розничной торговли и сферы услуг.

О результатах прошедших накануне рейдов рассказали в пресс-службе мэрии.

Ревизоры проверили более 25 магазинов на Ключевой, на Перевалке, в Центре и в Первомайском районе.

«Специалисты убедились в наличии защитных экранов и стационарных приборов для дезинфекции рук, проконтролировали соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований Распоряжения Главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020», — пояснили в администрации.

Такие проверки будут продолжаться.