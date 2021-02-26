Власти Петрозаводска объявили, как открытие моста изменит движение троллейбусов

МУП "Городской транспорт" планирует восстановить движение троллейбусов по открывшемуся после ремонта мосту на улице Кирова после подготовки водителей.

Об этом сообщил "Столице на Онего" председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев.

"Два троллейбусных маршрута до закрытия – четвертый и второй – проходили по улице Кирова. После закрытия моста нам пришлось поменять их пути следования. На данный момент маршрут №4 уже возобновил свой путь следования. Он проходит с Лыжной до Октябрьского проспекта. Но с 24 февраля видоизменен путь следования маршрута №5. Отныне он ходит с Лыжной через Первомайский проспект по Заводской и далее через Зайцева и набережную Варкауса – на проспект Ленина. И мост на Кирова будет задействован. Надеемся, что будет востребован такой маршрут. Что касается маршрута №2, то в привычном исполнении пока, к сожалению, нет возможности его запустить. Сейчас объявлен набор водителей троллейбусов. После их обучения и приема на работу будет рассматриваться возможность запуска троллейбуса №2 и возвращения "пятерки" к привычному маршруту", - рассказал Бекелев.

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