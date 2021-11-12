Власти Петрозаводска объявили о сносе аварийных деревьев на Ключевой

Опасные деревья будут ликвидировать вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса по обращениям горожан, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик приступит в субботу, 11 декабря к сносу аварийных деревьев вдоль тротуара на улице Ключевая. В районе физкультурно-оздоровительного комплекса, вблизи остановки общественного транспорта, подрядчик ликвидирует поврежденные тополя. Обращения по аварийным растениям на Ключевой поступали в администрацию Петрозаводска от горожан, сообщили в мэрии.



По информации властей Петрозаводска, работы по устранению опасных деревьев в карельской столице планируется завершить до конца года. Всего в рамках муниципального контракта предстоит удалить около 150 растений, отфрезеровать пни, восстановить почвенный слой, убрать порубочные остатки. Работы стартовали этой осенью.



Как отмечают в мэрии, с 2017 года с городских территорий удалено более 2 700 аварийных и сухостойных деревьев. Сейчас в Петрозаводске около 3500 таких растений и их количество увеличивается. С того же 2017 года в карельской столице в рамках различных акций по озеленению появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников. Только за этот год на территории города высадили около 800 новых растений.