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Власти Петрозаводска объявили о сносе аварийных деревьев на Ключевой

Новости. Общество
13:05, 11 Декабря 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Опасные деревья будут ликвидировать вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса по обращениям горожан, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик приступит в субботу, 11 декабря к сносу аварийных деревьев вдоль тротуара на улице Ключевая. В районе физкультурно-оздоровительного комплекса, вблизи остановки общественного транспорта, подрядчик ликвидирует поврежденные тополя. Обращения по аварийным растениям на Ключевой поступали в администрацию Петрозаводска от горожан, сообщили в мэрии.

По информации властей Петрозаводска, работы по устранению опасных деревьев в карельской столице планируется завершить до конца года. Всего в рамках муниципального контракта предстоит удалить около 150 растений, отфрезеровать пни, восстановить почвенный слой, убрать порубочные остатки. Работы стартовали этой осенью.

Как отмечают в мэрии, с 2017 года с городских территорий удалено более 2 700 аварийных и сухостойных деревьев. Сейчас в Петрозаводске около 3500 таких растений и их количество увеличивается. С того же 2017 года в карельской столице в рамках различных акций по озеленению появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников. Только за этот год на территории города высадили около 800 новых растений.

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Комментарии

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